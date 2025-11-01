Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak lider Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.



Uzun süredir teknik direktör Okan Buruk'un teknik ekibinde yer alan Dursun Genç'in görevine son verildi.



'3 HAFTADIR TESİSLERE GELMİYOR' İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre;

sarı kırmızılı ekipte atletik performans antrenörü olarak görev yapan Dursun Genç, 3 haftadır Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelmedi. Yönetim kanadıyla anlaşmazlık yaşayan yardımcı antrenörün, raporsuz olarak antrenmanlara katılamaması nedeniyle sözleşmesi feshedildiği öğrenildi.Ligde son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, zaman zaman atletizm ve dinamizm yönünden eleştirilerin hedefinde yer alıyordu.