Galatasaray'da Batshuayi, şansını kullanamadı

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, son dönemde performansının altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Batshuayi, şansını kullanamadı
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30 Eylül 2024 09:13
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, son dönemde performansının altında kaldı.

Batshuayi, Kasımpaşa karşısında skor Aslan lehine 3-1'ken 74'te Mauro Icardi'nin yerine oyuna girdi ve sahada hiçbir varlık gösteremedi.

ŞUT ATMADAN MAÇI TAMAMLADI

Topu ayağında tutmakta da zorlanan, girdiği 4 ikili mücadelenin hiçbirini kazanamayan Belçikalı forvet, şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. 

 
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