Galatasaray'da Batshuayi, şansını kullanamadı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, son dönemde performansının altında kaldı.
Batshuayi, Kasımpaşa karşısında skor Aslan lehine 3-1'ken 74'te Mauro Icardi'nin yerine oyuna girdi ve sahada hiçbir varlık gösteremedi.
ŞUT ATMADAN MAÇI TAMAMLADI
Topu ayağında tutmakta da zorlanan, girdiği 4 ikili mücadelenin hiçbirini kazanamayan Belçikalı forvet, şut atamadan karşılaşmayı tamamladı.
Batshuayi, Kasımpaşa karşısında skor Aslan lehine 3-1'ken 74'te Mauro Icardi'nin yerine oyuna girdi ve sahada hiçbir varlık gösteremedi.
ŞUT ATMADAN MAÇI TAMAMLADI
Topu ayağında tutmakta da zorlanan, girdiği 4 ikili mücadelenin hiçbirini kazanamayan Belçikalı forvet, şut atamadan karşılaşmayı tamamladı.