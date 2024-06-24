, Belçikalı golcü Michy'ye kavuşuyor....Transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte her konuda anlaşılan Belçikalı golcüyle ilgili resmi paylaşım yapılması bekleniyor.Galatasaray'ın transferi 3 Temmuz'da resmen açıklaması ve imzaların da bu tarihte atılması planlanıyor.Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da bu tarihte başlayacak.Beşiktaş'tan sonra iki sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, üç büyük takımda oynayan ilk yabancı futbolcu olacak.30 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.Geçen sezon 24 gol atan Batshauyi, Türkiye kariyerinde 117 maça çıktı, 58 kez ağları sarstı.