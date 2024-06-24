Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye kavuşuyor....
Transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte her konuda anlaşılan Belçikalı golcüyle ilgili resmi paylaşım yapılması bekleniyor.
3 TEMMUZ'DA İMZALIYOR!
Galatasaray'ın transferi 3 Temmuz'da resmen açıklaması ve imzaların da bu tarihte atılması planlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da bu tarihte başlayacak.
TARİHE GEÇECEK
Beşiktaş'tan sonra iki sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, üç büyük takımda oynayan ilk yabancı futbolcu olacak.
1 TEMMUZ'DA GELECEK
30 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.
TÜRKİYE'DE NE YAPTI?
Geçen sezon 24 gol atan Batshauyi, Türkiye kariyerinde 117 maça çıktı, 58 kez ağları sarstı.
Transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte her konuda anlaşılan Belçikalı golcüyle ilgili resmi paylaşım yapılması bekleniyor.
3 TEMMUZ'DA İMZALIYOR!
Galatasaray'ın transferi 3 Temmuz'da resmen açıklaması ve imzaların da bu tarihte atılması planlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da bu tarihte başlayacak.
TARİHE GEÇECEK
Beşiktaş'tan sonra iki sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, üç büyük takımda oynayan ilk yabancı futbolcu olacak.
1 TEMMUZ'DA GELECEK
30 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.
TÜRKİYE'DE NE YAPTI?
Geçen sezon 24 gol atan Batshauyi, Türkiye kariyerinde 117 maça çıktı, 58 kez ağları sarstı.