Galatasaray'da Batshuayi'nin imza tarihi!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yle her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Belçikalı golcüyü açıklamaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Batshuayi'nin imza tarihi!
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24 Haziran 2024 11:31
Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye kavuşuyor....

Transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte her konuda anlaşılan Belçikalı golcüyle ilgili resmi paylaşım yapılması bekleniyor.

3 TEMMUZ'DA İMZALIYOR!

Galatasaray'ın transferi 3 Temmuz'da resmen açıklaması ve imzaların da bu tarihte atılması planlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da bu tarihte başlayacak.

TARİHE GEÇECEK

Beşiktaş'tan sonra iki sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, üç büyük takımda oynayan ilk yabancı futbolcu olacak.

1 TEMMUZ'DA GELECEK

30 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.



TÜRKİYE'DE NE YAPTI?

Geçen sezon 24 gol atan Batshauyi, Türkiye kariyerinde 117 maça çıktı, 58 kez ağları sarstı. 

 
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