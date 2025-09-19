Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tepkilerin odağında

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray 'da, teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri ve bazı oyuncuların performansı tartışma yarattı.

Buruk, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında 2-0 kazanılan maçtaki kadroda 3 değişikliğe giderek Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi yedek kulübesine çekti. Bu üçlünün yerine Singo, Lemina ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de şans buldu.

Ancak özellikle Barış Alper'in performansı sosyal medyada ve taraftarlar arasında büyük eleştiri topladı. Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif aldığı dönemde gösterdiği tavırla zaten tepkilerin odağında olan milli futbolcu, Galatasaray 1-0 öndeyken 25. dakikada çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan frikikte topun başına geçen İkay Gündoğan, pasını ceza sahasındaki Barış Alper'e attı. Milli futbolcu, Yaklaşık 6 metreden yaptığı vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

Sosyal medyada eleştirilerin odağında olan Barış Alper için ortak görüş, "O pozisyon gol olsa maç çok farklı bir yere giderdi" şeklindeydi. Öte yandan, NEOM'un devre arasında oyuncuya yeni bir transfer teklifiyle gelmeye hazırlandığı, ayrıca bazı Avrupalı scoutların da tribünden Barış Alper'i izlediği öğrenildi.