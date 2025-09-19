19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tepkilerin odağında

Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik ağır yenilgi alan Galatasaray'da, Okan Buruk'un ilk 11 tercihi ve Barış Alper'in kaçırdığı net fırsat gündem oldu.

calendar 19 Eylül 2025 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tepkilerin odağında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri ve bazı oyuncuların performansı tartışma yarattı.
 
Buruk, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında 2-0 kazanılan maçtaki kadroda 3 değişikliğe giderek Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi yedek kulübesine çekti. Bu üçlünün yerine Singo, Lemina ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de şans buldu.
 
Ancak özellikle Barış Alper'in performansı sosyal medyada ve taraftarlar arasında büyük eleştiri topladı. Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif aldığı dönemde gösterdiği tavırla zaten tepkilerin odağında olan milli futbolcu, Galatasaray 1-0 öndeyken 25. dakikada çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan frikikte topun başına geçen İkay Gündoğan, pasını ceza sahasındaki Barış Alper'e attı. Milli futbolcu, Yaklaşık 6 metreden yaptığı vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.
 
Sosyal medyada eleştirilerin odağında olan Barış Alper için ortak görüş, "O pozisyon gol olsa maç çok farklı bir yere giderdi" şeklindeydi. Öte yandan, NEOM'un devre arasında oyuncuya yeni bir transfer teklifiyle gelmeye hazırlandığı, ayrıca bazı Avrupalı scoutların da tribünden Barış Alper'i izlediği öğrenildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.