Victor Osimhen transferinde henüz istediği noktaya gelemediği belirtilen Galatasaray, alternatif isimlerle de görüşmelere başladı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Richarlison için girişimlere başladı.
TOTTENHAM GÖNDERMEYE AÇIK
İngiliz ekibinin yeni teknik direktörünün Brezilyalı yıldızı serbest bırakmaya açık olduğu ve 28 yaşındaki forvetin de İngiltere'den ayrılmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
23 MİLYON EURO'YA GELEBİLİR
Galatasaray'ın Richarlison'u yaklaşık 23 milyon Euro'luk bir bedelle kadrosuna katabileceği belirtilen haberde, kiralık formülünün de seçenekler arasında olduğu öğrenildi.
942 DAKİKADA 5 GOL ATTI
Sambacı, geride kalan sezonda 24 maçta 942 dakika sahada kaldı. Richarlison, bu süre içinde 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 30'dan fazla maçta forma giyemeyen Brezilyalı, Tottenham'ın geçen sezon kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Richarlison için girişimlere başladı.
TOTTENHAM GÖNDERMEYE AÇIK
İngiliz ekibinin yeni teknik direktörünün Brezilyalı yıldızı serbest bırakmaya açık olduğu ve 28 yaşındaki forvetin de İngiltere'den ayrılmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
23 MİLYON EURO'YA GELEBİLİR
Galatasaray'ın Richarlison'u yaklaşık 23 milyon Euro'luk bir bedelle kadrosuna katabileceği belirtilen haberde, kiralık formülünün de seçenekler arasında olduğu öğrenildi.
942 DAKİKADA 5 GOL ATTI
Sambacı, geride kalan sezonda 24 maçta 942 dakika sahada kaldı. Richarlison, bu süre içinde 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 30'dan fazla maçta forma giyemeyen Brezilyalı, Tottenham'ın geçen sezon kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.