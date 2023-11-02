Galatasaray'da 8 numaraya yeni formül

Süper Lig'de orta sahada Sergio Oliveira'ya görev verecek olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde ise vazgeçilmezi Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan'ı oynatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 8 numaraya yeni formül
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02 Kasım 2023 07:51
Bir yandan devre arası için transfer raporunu hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir yandan da önündeki zorlu maç trafiği için kadro planlaması üzerinde çalışıyor.

ORTA ALANDA FARKLI DENEMELER

Bu sezon oynanan 19 resmi karşılaşmada sol bek ve 8 numara pozisyonunda birçok ismi deneyen tecrübeli çalıştırıcı, defansın solunda dönüşümlü Angelino, Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'ya yer verdi. Orta sahanın vazgeçilmezi Lucas Torreira'nın yanında ise Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele ve Kaan Ayhan görev yaptı.

FARKLI 11 YAPILACAK

Avrupa ile birlikte yoğun bir maraton içinde olan sarı-kırmızılılarda Buruk, çareyi iki farklı 11'de buldu. Ligde 8 numara pozisyonunda Rize'de galibiyet golünü atan Oliveira'da ısrar edecek tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi'nde ise takım savunmasını orta sahada Torreira-Kaan Ayhan ikilisi ile sağlama alacak.

Ligde Oliveira'nın 11'e girmesiyle sol bekte yerli tercihi yapılacak ve Kazımcan şans bulacak. Avrupa'da Angelino ya da Abdülkerim savunmanın soluna geçecek.  



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