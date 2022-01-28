Galatasaray'da 4 aylık formül: Roman Bürki

Borussia Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Bürki, Galatasaray'ın yeni hedefi...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 4 aylık formül: Roman Bürki
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28 Ocak 2022 12:21
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Burak Elmas ile görüşen Luis Campos'un da kaleci transferi yapılması gerektiğini belirtmesi ile çalışmalar hız kazandı ve Galatasaray yeni kalecisini buldu. Bir son dakika sürprizi olmazsa Galatasaray'ın yeni kalecisi Roman Bürki oluyor.

Dortmund'un İsviçreli yedek kalecisiyle anlaşma sağlandı, Bürki 4 aylığına kiralık olarak Galatasaray'a gelmeye çok yakın.

Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Roman Bürki'nin kontratında satın alma opsiyonu da yer alacak. 

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