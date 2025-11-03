Galatasaray'da 22 maç sonra bir ilk

Galatasaray , Trabzonspor karşısında etkili olduğu hücum hattına rağmen skor üretemedi.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi, maç boyunca önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda Osimhen'in kafa vuruşu direkten dönerken, ikinci devrede oyuna dahil olan Icardi, kaleci Onana'dan dönen topu iyi takip etse de gol atamadı.

Forvet hattının suskun kalması, sarı-kırmızılıların skor üretmesini engelledi. Daha önce Beşiktaş derbisinde takımın tek golünü atan İlkay Gündoğan, bu kez golle buluşamadı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 22 maç sonra bir lig maçını golsüz tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ligde son olarak geçen sezonki Fenerbahçe derbisinde gol atamamıştı. Trabzonspor karşısında alınan bu skor, Aslan'ın gol yollarındaki formunun zaman zaman durakladığını gözler önüne serdi.