03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Galatasaray'da 22 maç sonra bir ilk

Trabzonspor karşısında etkili hücum hattı sessiz kalan Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin pozisyonlardan yararlanamamasıyla Süper Lig'de uzun bir aradan sonra gol üretemedi.

calendar 03 Kasım 2025 11:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da 22 maç sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Trabzonspor karşısında etkili olduğu hücum hattına rağmen skor üretemedi.
 
Victor Osimhen ve Mauro Icardi, maç boyunca önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda Osimhen'in kafa vuruşu direkten dönerken, ikinci devrede oyuna dahil olan Icardi, kaleci Onana'dan dönen topu iyi takip etse de gol atamadı.
 
Forvet hattının suskun kalması, sarı-kırmızılıların skor üretmesini engelledi. Daha önce Beşiktaş derbisinde takımın tek golünü atan İlkay Gündoğan, bu kez golle buluşamadı.
 
Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 22 maç sonra bir lig maçını golsüz tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ligde son olarak geçen sezonki Fenerbahçe derbisinde gol atamamıştı. Trabzonspor karşısında alınan bu skor, Aslan'ın gol yollarındaki formunun zaman zaman durakladığını gözler önüne serdi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.