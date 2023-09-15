Galatasaray'da 2 isme yol göründü!

Kadrosunda toplamda 16 yabancı futbolcu bulunan Galatasaray'da 2 isimle yollar ayrılacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 2 isme yol göründü!
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15 Eylül 2023 08:58
Kadrosunu büyük oranda yenileyen Galatasaray'da Leo Dubois ve Luyindama'ya yol göründü.

Yabancı sınırına takılan iki futbolcunun bugün takımdan ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN İLGİ VAR

Leo Dubois ve Luyindama'nın Süper Lig'den bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın başarılı ismi Leo Dubois dün 29 yaşına girdi. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu için doğum günü kutlaması yapıldı.




 
 

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