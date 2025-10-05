Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u mağlup etti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk maçında OGM Ormanspor'u konuk etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, mücadeleyi 80-68 kazandı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte lige galibiyetle başladı.
Galatasaray'da Kamiah Smalls ve Elif Bayram 16'şar sayı kaydetti. OGM Ormanspor'da ise Brianna Fraser 14 sayıyla takımının en skoreri oldu.
