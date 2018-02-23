İLK 11'LER BELLİ OLDU

, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındakonuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, GomisHarun, Aziz, Titi, Ertuğrul, Shehu, Ekong, Agu, Batalla, Bostock, John, StancuSüper Lig'de 44 puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, 27 puanı olan Bursaspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacak.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı.Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya gelecek.Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı.Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda 4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.