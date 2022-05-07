Galatasaray, Başakşehir'e kaybetmiyor!

Galatasaray, son yılların formda takımı Medipol Başakşehir'e 5 maçtır yenilmiyor.
Turuncu-lacivertliler karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 2 gol gördü.
Galatasaray, deplasmanda rakibine karşı son 4 maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Turuncu-lacivertliler karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 2 gol gördü.
Galatasaray, deplasmanda rakibine karşı son 4 maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
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