Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakikada Sacha Boey'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 kaybeden Galatasaray, Avusturya kampına ise galibiyetle başladı.
Barış Alper Yılmaz'dan etkili performans
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Kisvarda maçında hücumda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz etkili performansıyla dikkati çekti.
Karşılaşmada takımının ilk gölünü atan milli futbolcu, hücumdaki istekli ve başarılı mücadelesiyle beğeni topladı.
Barış Alper Yılmaz, 63. dakikada alkışlarla yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Gurbetçi taraftarlardan destek
Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Kisvarda ile oynadığı hazırlık maçında tribündeki yerlerini aldı.
Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi. Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünde maçı izleyen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Galatasaray'ın Avusturya'daki kalan maçları şu şekilde;
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)
Stat: Merkur Arena
Hakemler: Jakob Semler, Robert Steinaeker, Can Çetin (Avusturya)
Galatasaray: Batuhan Şen, Boey (Dk. 71 Ali Turap Bülbül), Kaan Ayhan (Dk. 63 Nelsson), Emin Bayram (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Dubois (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 80 Özgür Baran Aksaka), Midtsjö (Dk. 63 Efe Akman), Yunus Akgün (Dk. 46 Zaniolo), Mertens (Dk. 46 Yusuf Demir), Emre Kılınç (Dk. 46 Morutan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu)
Kisvarda: Petkovic, Cipetic (Dk. 46 Navratil), Kovacic, Jovicic (Dk. 78 Ször), Szeles, Vida (Dk. 64 Alic), Lucas (Dk. 64 Belogh), Ötvös (Dk. 46 Körmendi), Camaj (Dk. 58 Makowski), Czekus (Dk. 46 Spasic), Mesanovic (Dk. 46 Ilevski)
Goller: Dk. 7 Barış Alper Yılmaz, Dk. 68 Boey (Galatasaray)
Galatasaray, 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakikada Sacha Boey'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 kaybeden Galatasaray, Avusturya kampına ise galibiyetle başladı.
Barış Alper Yılmaz'dan etkili performans
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Kisvarda maçında hücumda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz etkili performansıyla dikkati çekti.
Karşılaşmada takımının ilk gölünü atan milli futbolcu, hücumdaki istekli ve başarılı mücadelesiyle beğeni topladı.
Barış Alper Yılmaz, 63. dakikada alkışlarla yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Gurbetçi taraftarlardan destek
Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Kisvarda ile oynadığı hazırlık maçında tribündeki yerlerini aldı.
Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi. Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünde maçı izleyen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Galatasaray'ın Avusturya'daki kalan maçları şu şekilde;
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)
Stat: Merkur Arena
Hakemler: Jakob Semler, Robert Steinaeker, Can Çetin (Avusturya)
Galatasaray: Batuhan Şen, Boey (Dk. 71 Ali Turap Bülbül), Kaan Ayhan (Dk. 63 Nelsson), Emin Bayram (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Dubois (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 80 Özgür Baran Aksaka), Midtsjö (Dk. 63 Efe Akman), Yunus Akgün (Dk. 46 Zaniolo), Mertens (Dk. 46 Yusuf Demir), Emre Kılınç (Dk. 46 Morutan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu)
Kisvarda: Petkovic, Cipetic (Dk. 46 Navratil), Kovacic, Jovicic (Dk. 78 Ször), Szeles, Vida (Dk. 64 Alic), Lucas (Dk. 64 Belogh), Ötvös (Dk. 46 Körmendi), Camaj (Dk. 58 Makowski), Czekus (Dk. 46 Spasic), Mesanovic (Dk. 46 Ilevski)
Goller: Dk. 7 Barış Alper Yılmaz, Dk. 68 Boey (Galatasaray)