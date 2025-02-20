Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 56. dakikada Victor Osimhen ve 70. dakikada Roland Sallai kaydetti.
AZ Alkmaar'ın gollerini ise 43. dakikada Seiya Maikuma ve 55. dakikada Denso Kasius kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibini mağlup edemedi ve toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.
AZ Alkmaar ise son 16 turuna yükseldi. Alkmaar, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek.
2'Sİ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, son yaptığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ahmed Kutucu ve Przemyslaw Frankowski'den UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamadı. Buruk, kaleci Fernando Muslera'yı ise yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Günay, savunmada Jelert ve kanatta Sallai'ye görev verdi.
MUSLERA İLK KEZ YEDEK KALDI
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.
Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.
Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu
Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.
ALTYAPIDAN 8 OYUNCU
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı.
Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.
FİLİSTİN MESAJI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.
Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.
Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.
5G DENEMESİ YAPILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi.
Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.
AZ ALKMAAR ETKİLİ GELDİ
Maçın 5. dakikasında AZ Alkmaar etkili geldi. Koopmeiners'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Sven Mijnans'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Günay kurtardı.
SVEN MIJNANS SAKATLANDI
AZ Alkmaar'da takım kaptanı Sven Mijnans maçın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Oyuna Buurmester dahil oldu.
AZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
AZ Alkmaar 14. dakikada gole çok yaklaştı. Önce Poku'nun kale ağzından vuruşunu Günay topu kurtardı. Ardından Belic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta Davinson topu çizgiden çıkardı.
SALLAI MÜTHİŞ VURDU
Maçın 17. dakikasında Galatasaray'ın ilk tehlikesi gerçekleşti. Ceza alanı önünde topu kontrol eden Roland Sallai'nin vuruşunda kaleci Owusu-Oduro topu güçlükle kornere çeldi.
GÜNAY MÜTHİŞ ÇIKARTTI!
Maçın 28. dakikasında AZ Alkmaar çok etkili geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Wolfe'nin vuruşunda Günay Güvenç harika bir kurtarış yaptı.
AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ
Maçın 43. dakikasında AZ Alkmaar, Maikuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Poku'nun sağ kanattan taşıyıp ceza alanında verdiği pasa hareketlenen Maikuma, savunma topu uzaklaştırmak isterken topa hamle yaptı ve seken top son olarak Maikuma'ya çarparak ağlara gitti.
AZ, FARKI İKİYE YÜKSELTTİ
Maçın 55. dakikasında AZ Alkmaar durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarının başında oyuna giren Kasius, ceza alanının dışından yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
OSIMHEN FARKI BİRE İNDİRDİ
Maçın 56. dakikasında Galatasaray farkı bire indirdi. Torreira'nın pasında ceza alanında topla buluşan Osimhen'in sert vuruşu ağlarla buluştu.
SALLAI SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 70. dakikasında Galatasaray skoru 2-2'ye getirdi. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa ceza alanı dışından vuruşunu yapan Roland Sallai durumu 2-2'ye getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Koopmeiners'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Koopmeiners'ın pasında topla buluşan Mijnans'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Lahdo'nun pasında topla buluşan Parrott'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Poku'nun vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Poku'nun pasında topu önünde bulan Burrmester, penaltı noktası civarında bulunan Belic'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasın içinde bulunan Sanchez, golü önledi.
16. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Sallai'nin yay gerisinden çektiği şutta kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kurtardı.
26. dakikada Belic'in yay gerisinden şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere gönderdi.
27. dakikada Parrott'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Wolfe'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
39. dakikada Sanchez'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cuesta'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
43. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Maikuma'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 56. dakikada Victor Osimhen ve 70. dakikada Roland Sallai kaydetti.
AZ Alkmaar'ın gollerini ise 43. dakikada Seiya Maikuma ve 55. dakikada Denso Kasius kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibini mağlup edemedi ve toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.
AZ Alkmaar ise son 16 turuna yükseldi. Alkmaar, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek.
2'Sİ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, son yaptığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ahmed Kutucu ve Przemyslaw Frankowski'den UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamadı. Buruk, kaleci Fernando Muslera'yı ise yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Günay, savunmada Jelert ve kanatta Sallai'ye görev verdi.
MUSLERA İLK KEZ YEDEK KALDI
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.
Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.
Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu
Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.
ALTYAPIDAN 8 OYUNCU
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı.
Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.
FİLİSTİN MESAJI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.
Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.
Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.
5G DENEMESİ YAPILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi.
Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.
AZ ALKMAAR ETKİLİ GELDİ
Maçın 5. dakikasında AZ Alkmaar etkili geldi. Koopmeiners'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Sven Mijnans'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Günay kurtardı.
SVEN MIJNANS SAKATLANDI
AZ Alkmaar'da takım kaptanı Sven Mijnans maçın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Oyuna Buurmester dahil oldu.
AZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
AZ Alkmaar 14. dakikada gole çok yaklaştı. Önce Poku'nun kale ağzından vuruşunu Günay topu kurtardı. Ardından Belic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta Davinson topu çizgiden çıkardı.
SALLAI MÜTHİŞ VURDU
Maçın 17. dakikasında Galatasaray'ın ilk tehlikesi gerçekleşti. Ceza alanı önünde topu kontrol eden Roland Sallai'nin vuruşunda kaleci Owusu-Oduro topu güçlükle kornere çeldi.
GÜNAY MÜTHİŞ ÇIKARTTI!
Maçın 28. dakikasında AZ Alkmaar çok etkili geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Wolfe'nin vuruşunda Günay Güvenç harika bir kurtarış yaptı.
AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ
Maçın 43. dakikasında AZ Alkmaar, Maikuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Poku'nun sağ kanattan taşıyıp ceza alanında verdiği pasa hareketlenen Maikuma, savunma topu uzaklaştırmak isterken topa hamle yaptı ve seken top son olarak Maikuma'ya çarparak ağlara gitti.
AZ, FARKI İKİYE YÜKSELTTİ
Maçın 55. dakikasında AZ Alkmaar durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarının başında oyuna giren Kasius, ceza alanının dışından yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
OSIMHEN FARKI BİRE İNDİRDİ
Maçın 56. dakikasında Galatasaray farkı bire indirdi. Torreira'nın pasında ceza alanında topla buluşan Osimhen'in sert vuruşu ağlarla buluştu.
SALLAI SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 70. dakikasında Galatasaray skoru 2-2'ye getirdi. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa ceza alanı dışından vuruşunu yapan Roland Sallai durumu 2-2'ye getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Koopmeiners'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Koopmeiners'ın pasında topla buluşan Mijnans'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Lahdo'nun pasında topla buluşan Parrott'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Poku'nun vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Poku'nun pasında topu önünde bulan Burrmester, penaltı noktası civarında bulunan Belic'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasın içinde bulunan Sanchez, golü önledi.
16. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Sallai'nin yay gerisinden çektiği şutta kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kurtardı.
26. dakikada Belic'in yay gerisinden şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere gönderdi.
27. dakikada Parrott'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Wolfe'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
39. dakikada Sanchez'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cuesta'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
43. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Maikuma'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
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