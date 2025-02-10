Galatasaray açıkladı: Przemyslaw Frankowski

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcu, transferi tamamlamak için bu akşam İstanbul'a gelecek. Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray açıkladı: Przemyslaw Frankowski
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10 Şubat 2025 17:17
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Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ANLAŞTI!

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti. 

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN RAKAMLARI

L'Equipe'te yer alan haberde; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.

Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Lens'in Frankowski için 10 milyon euro fiyat belirlediği, Galatasaray'ın da kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu, bonuslar dahil bu rakamı vereceği kaydedildi.

ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ!

Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.

BU AKŞAM GELİYOR

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelecek. Frankowski, Galatasaray'a transferi için saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a inecek.

Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.

Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.


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