Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'ın gündemine gelen Casemiro'nun sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimalinin olmadığı öne sürüldü.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!
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04 Eylül 2024 20:41
Galatasaray'ın gündemine gelen Casemiro'dan sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Manchester United forması giyen Casemiro'nun Galatasaray'a transfer olma ihtimali bulunmuyor.

Haberde, Casemiro'nun Galatasaray'a transfer ihtimali için, "Sıfır şans" ifadesi yer aldı.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İngiliz devinde 87 maça çıktı ve 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 

 
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