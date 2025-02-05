Galatasaray'a transferde 57 milyon euro!

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi, kulübe yaklaşık 57 milyon euro bonservis geliri sağladı!*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı kırmızılılar, Terim döneminde yapılan gençleştirme operasyonunun meyvelerini toplamaya başladı. 2021-22 sezonunda sahada beklenen başarı gelmeyince Terim ile yollar ayrılmıştı. Ama onun döneminde 'yıldız adayı' olarak kadroya katılan oyuncular Avrupa'nın köklü kulüpleri tarafından kapışılmaya başlandı. Sacha Boey 30 milyon euro'ya Bayern'e, Marcao 15 milyon euro'ya Sevilla'ya, Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro'ya Benfica'ya satıldı.
Ara transfer döneminde de Victor Nelsson, yarım sezonluğuna 500 bin euro'ya Roma'ya kiralanırken, bu oyuncu için ayrıca 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu konuldu.
30 MİLYON EURO
Bu oyuncuların yanı sıra Galatasaray'ın yine yatırım olarak kadroya kattığı oyunculardan Barış Alper Yılmaz için de devler yarış içinde. 2021-22 sezonu başında Keçiörengücü'nden alınan Barış Alper için şu anda West Ham'ın 30 milyon euro'luk teklifi masada duruyor. Eğer Nelsson ve Barış söz konusu rakamlara satılırsa sarı kırmızılıların geliri 100 milyon avroyu bulacak.
Sarı kırmızılılar, Terim döneminde yapılan gençleştirme operasyonunun meyvelerini toplamaya başladı. 2021-22 sezonunda sahada beklenen başarı gelmeyince Terim ile yollar ayrılmıştı. Ama onun döneminde 'yıldız adayı' olarak kadroya katılan oyuncular Avrupa'nın köklü kulüpleri tarafından kapışılmaya başlandı. Sacha Boey 30 milyon euro'ya Bayern'e, Marcao 15 milyon euro'ya Sevilla'ya, Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro'ya Benfica'ya satıldı.
Ara transfer döneminde de Victor Nelsson, yarım sezonluğuna 500 bin euro'ya Roma'ya kiralanırken, bu oyuncu için ayrıca 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu konuldu.
30 MİLYON EURO
Bu oyuncuların yanı sıra Galatasaray'ın yine yatırım olarak kadroya kattığı oyunculardan Barış Alper Yılmaz için de devler yarış içinde. 2021-22 sezonu başında Keçiörengücü'nden alınan Barış Alper için şu anda West Ham'ın 30 milyon euro'luk teklifi masada duruyor. Eğer Nelsson ve Barış söz konusu rakamlara satılırsa sarı kırmızılıların geliri 100 milyon avroyu bulacak.