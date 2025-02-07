Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek

Eren Elmalı transferi için Trabzonspor'la anlaşamayan Galatasaray, rotasını alternatif isimlere kırdı. Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine, Süper Lig'de top koşturan sol bek Yusuf Özdemir girdi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz sol bek
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07 Şubat 2025 15:34
Son güncelleme 07 Şubat 2025 15:36
Eren Elmalı için Trabzonspor ile bir süredir pazarlık halinde olan Galatasaray, bordo-mavililerle anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken, alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.

ALANYASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Yusuf Özdemir, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti.

BU SEZON 4 GOL ETKİ ETTİ

Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
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