Galatasaray'a Romulo cevabı: 15 milyon euro!

Süper Lig'de sergilediği performansla büyük takımları peşinden koşturan Romulo için Göztepe Kulübü önemli bir yatırıma imza atmış oldu.
15 MİLYON EURO'LUK CEVAP
İzmir ekibi, Brezilya'nın Paranense Kulübü'nden 500 bin euro'ya kiraladığı oyuncunun 2,5 milyon euro'ya satın alma opsiyonunu kullanarak Romulo'nun tapusunu almaya karar verdi. Ardından da golcü arayan ve ön yoklama yapan Galatasaray'a kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. İstenen bedel sonrasında teknik direktör Okan Buruk'tan görüş alan sarı kırmızılılar, transferde şimdilik geri adım attı.
Galatasaray, eğer Lyon'da forma giyen Gürcü santrfor Gerorges Mikautadze ve Rennes'de forma giyen Cezayirli golcü Amine Gouiri'den istediği cevabı alamazsa Romulo için şartları zorlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Özellikle Göztepe'nin Kasımpaşa'yı 5-0 yendiği maçtaki performansıyla mest eden Brezilyalı golcü Romulo, Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da gündemine girdi. İzmir ekibi de dev kulüplerin ilgisinden yararlanıp Romulo'yu aldığı ücretin altı katına satarak kasasını doldurmak istiyor.
Brezilyalı için şimdilik iki kulüp de pusuda bekliyor.
GOL VAR, ASİST VAR!
Süper Lig'de kaydettiği 9 golle Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 de asist yaparak 16 maçta toplam 14 gole katkı sağladı.
15 MİLYON EURO'LUK CEVAP
İzmir ekibi, Brezilya'nın Paranense Kulübü'nden 500 bin euro'ya kiraladığı oyuncunun 2,5 milyon euro'ya satın alma opsiyonunu kullanarak Romulo'nun tapusunu almaya karar verdi. Ardından da golcü arayan ve ön yoklama yapan Galatasaray'a kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. İstenen bedel sonrasında teknik direktör Okan Buruk'tan görüş alan sarı kırmızılılar, transferde şimdilik geri adım attı.
Galatasaray, eğer Lyon'da forma giyen Gürcü santrfor Gerorges Mikautadze ve Rennes'de forma giyen Cezayirli golcü Amine Gouiri'den istediği cevabı alamazsa Romulo için şartları zorlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Özellikle Göztepe'nin Kasımpaşa'yı 5-0 yendiği maçtaki performansıyla mest eden Brezilyalı golcü Romulo, Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da gündemine girdi. İzmir ekibi de dev kulüplerin ilgisinden yararlanıp Romulo'yu aldığı ücretin altı katına satarak kasasını doldurmak istiyor.
Brezilyalı için şimdilik iki kulüp de pusuda bekliyor.
GOL VAR, ASİST VAR!
Süper Lig'de kaydettiği 9 golle Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 de asist yaparak 16 maçta toplam 14 gole katkı sağladı.