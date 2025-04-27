Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!

Manchester United'ın patronu Ruben Amorim, Victor Osimhen'i bu yaz için en önemli forvet hedefi olarak belirledi. Chelsea'nin yarıştan çekilmesiyle transferde daha da iddialı duruma geldiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
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27 Nisan 2025 16:22
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, bu sezonki performansıyla Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Aslan, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırırken, Napoli ise yıldız futbolcusunun bonservisini satmak için teklifleri değerlendirmeye başladı.


NAPOLI'NİN TRANSFER STRATEJİSİ

Napoli'nin, Osimhen'in Serie A dışında bir kulübe gitmesini istediği netleşti. İtalya'nın dev kulübü, Nijeryalı golcüsünü rakiplerine göndermek istemediği için, oyuncusunun transferini dış kulüplere gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

'M.UNITED VAZGEÇTİ' DENİLMİŞTİ AMA...

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Manchester United'ın, Osimhen'in haftalık 300 bin sterlinlik maaş beklentisinden dolayı transferi iptal ettiği iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre, Manchester United bu transferi yeniden gündemine aldı.

AMORIM'İN HEDEFİ OSIMHEN

Mirror'a göre, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Victor Osimhen'i yaz transfer dönemi için en büyük hücum hedefi olarak belirledi. Chelsea'nin 40 milyon sterlinlik teklifi geri çekmesi, United'ın Osimhen'e olan ilgisini daha da pekiştirdi.

PİYASA DEĞERİ

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak belirleniyor. Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcünün serbest kalma bedeli ise 75 milyon euro olarak öngörülüyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 30 gol atıp, 7 asist yaparak müthiş bir performans sergileyen Osimhen, kulübün en değerli oyuncularından biri haline geldi.

 

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