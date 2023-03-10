Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi!

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Inaki Pena'yı ikna edemedi. Kulübede oturmak istemeyen oyuncu için Galatasaray harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi!
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10 Mart 2023 12:42
Geçen sezon Galatasaray forması giyen Inaki Pena için yeni bir iddia geldi.

İspanyol basınına göre; Pena, Barcelona sözleşme uzatmak istemiyor. Yedek oturmak istemeyen 24 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

GALATASARAY VE BETIS İLGİLENİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı eldiven ile Galatsaray'ın yanı sıra Real Betis'in ilgilendiği yazıldı.

Barcelona forması ile bu sezon sadece 3 maça çıkan Pena, Ter Stegen'in harika performansının gölgesinde kaldı.

ANLAŞMIŞTI AMA...

Daha önce İspanyol devinin, oyuncu ile 2026 yılına kadar sözlü anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı.

Kendisini ispatlamak isteyen İspanyol oyuncunun oynayabileceği bir takıma imza atmaya karar verdiği ifade edildi.

PENA'NIN YERİNE TENAS

Barcelona, ikna edemediği Inaki Pena'nın yerine altyapıdan yetiştirdiği bir diğer kalecisi Arnau Tenas'ı A Takım'a alacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşmesindeki maddeye göre Barça istediği zaman 21 yaşındaki oyuncunun kontratını 2 yıl uzatacak.

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