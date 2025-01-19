Galatasaray'a Estonyalı hakem

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında 21 Ocak Salı günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.
Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kevin Kaivoja.
VAR görevinde Marko Liiva'nın yer alacağı karşılaşmanın AVAR görevini ise Joonas Jaanovits yapacak.
Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kevin Kaivoja.
VAR görevinde Marko Liiva'nın yer alacağı karşılaşmanın AVAR görevini ise Joonas Jaanovits yapacak.
👇Türk takımlarının Kristo Tohver yönetiminde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar;
⭕Ukrayna U17 2-2 Türkiye U17
⭕Ukrayna U17 2-2 Türkiye U17
❌Almanya U17 2-0 Türkiye U17
❌Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş
❌Trabzonspor 0-1 Rapid Wien
✅Cebelitarık 0-3 Türkiye
⭕Gent 1-1 Başakşehir… pic.twitter.com/KelhBkH5z8
— Sporx (@sporx) January 19, 2025