Galatasaray'a Eren Dinkçi için bonservis yanıtı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Takvim'in haberine göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in lideri sarı kırmızılılara, 22 yaşındaki futbolcu Eren Dinkçi'den kötü bir haber geldi.
İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU
Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve Heidenheim'da kiralık oynayan futbolcunun değeri artış gösterdi. Mızıkacılar, yüksek formuyla dikkatleri üstüne çeken 22 yaşındaki futbolcunun güncel bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi.
Futbolcuya Galatasaray dışında Almanya'dan da talipler bulunuyor. Dinkçi'nin adı transferde Leipzig'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ile de anılıyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sağ açık ve forvette görev yapabilen 1.88 boyundaki Dinkçi, bu sezon Heidenheim'da 26 maça çıktı. 9 gol atan futbolcu, takımına 3 de asist katkısı verdi.
Heidenheim ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dinkçi'nin Werder ile de 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Kariyerinde çıktığı 110 maçta 43 gol, 21 asist üreten Eren Dinkçi, 3 kez de Almanya U20 Takımı'nın formasını terletti.
Takvim'in haberine göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in lideri sarı kırmızılılara, 22 yaşındaki futbolcu Eren Dinkçi'den kötü bir haber geldi.
İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU
Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve Heidenheim'da kiralık oynayan futbolcunun değeri artış gösterdi. Mızıkacılar, yüksek formuyla dikkatleri üstüne çeken 22 yaşındaki futbolcunun güncel bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi.
Futbolcuya Galatasaray dışında Almanya'dan da talipler bulunuyor. Dinkçi'nin adı transferde Leipzig'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ile de anılıyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sağ açık ve forvette görev yapabilen 1.88 boyundaki Dinkçi, bu sezon Heidenheim'da 26 maça çıktı. 9 gol atan futbolcu, takımına 3 de asist katkısı verdi.
Heidenheim ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dinkçi'nin Werder ile de 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Kariyerinde çıktığı 110 maçta 43 gol, 21 asist üreten Eren Dinkçi, 3 kez de Almanya U20 Takımı'nın formasını terletti.