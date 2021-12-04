Galatasaray 4 maçtır galibiyete hasret

Galatasaray'ın Süper Lig'deki kazanamama serisi 4 maça çıktı.



Son olarak ligin 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



Sarı kırmızılı takım Süper Lig'de ise ligde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik alarak 6. sırada kendisine yer buldu.





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