Galatasaray 4 maçtır galibiyete hasret

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın son 4. maçında da galibiyet çıkaramadı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 4 maçtır galibiyete hasret
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04 Aralık 2021 23:31
Galatasaray'ın Süper Lig'deki kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Son olarak ligin 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Sarı kırmızılı takım Süper Lig'de ise ligde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik alarak 6. sırada kendisine yer buldu.


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