Galatasaray, 3 puanı 90+2'de kaçırdı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşılaştı. Eleda Stadion'da oynanan maç 2-2 sona erdi.
Ev sahibi ekip 24. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ile bu gole yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarı bu skorla bitti. Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 56. dakikasında Yunus Akgün'le 2-1 öne geçti. Malmö, 90+2. dakikada Pena ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.
Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden genç futbolcusu Elias Jelert, sarı kırmızılı takımda ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Temsilcimizde Yunus Akgün, Avrupa Ligi'ndeki 5. golünü kaydetti. Yunus Akgün'ün golünde asist yapan Dries Mertens ise 4. gol pasını verdi.
GALATASARAY HENÜZ YENİLMEDİ
Galatasaray, Malmö ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, lig ve Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, Avrupa çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Okan Buruk'un takımı bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Malmö ise 4 puana çıktı.
Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, 21 Ocak 2025'te Dinamo Kiev ile oynayacak. Malmö ise 23 Ocak'ta Twente ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Net Global Sivasspor maçının ilk 11'inde mecburi 3 değişiklik yaptı.
Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncuyu mecburen değiştirdi.
Buruk, Sivas temsilcisi karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan sakatlıkları, Roland Sallai'den ise UEFA verilen listede ismi yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jelert ve Batshuayi'yi görevlendirdi.
G.SARAY'IN YEDEK KULÜBESİ ZAYIF KALDI
Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde 9 oyuncu yer aldı.
Galatasaray, İsveç'e Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir, Mauro Icardi ve Roland Sallai'den yoksun geldi.
BATSHUAYI 11'DE ŞANS BULDU
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.
Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.
Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.
JELERT 75 GÜN SONRA 11'DE!
Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.
Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.
ABDÜLKERİM BİR MAÇ SONRA KADRODA
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bir maç sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, Sivasspor maçını kaçırdı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki milli stoper, Malmö mücadelesine ilk 11'de başladı.
JELERT SAĞ AÇIK OYNADI
Okan Buruk, orijinal mevkisi sağ bek olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'i sağ açıkta oynattı.
Karşılaşmada savunmanın sağında Davinson Sanchez'i görevlendiren Buruk, genç futbolcuyu ise onun önünde oynatmayı tercih etti.
MOLDE ETKİLİ GELDİ!
Galatasaray, maça istediği gibi başlayamadı. Ev sahibi ekip etkili ataklarla temsilcimizin kalesinde etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Christiansen, Rosengren'in pasıyla bir anda karşı karşıya kaldı. Onun boş pozisyonda vuruşu üstten auta gitti.
BATSHUAYI VURDU, KALECİ!
Galatasaray, Michy Batshuayi ile etkili geldi. Gabriel Sara maçın 23. dakikasında savunma arkasına etkili bir top gönderdi. Sol çaprazda topu kontrol eden Batshuayi, gelişine sert vurdu ama kaleci gole izin vermedi.
MALMÖ BOTHEIM'LE ÖNE GEÇTİ!
Malmö, 24. dakikada Erik Botheim'le 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Larsen, sağ kanattan ceza sahasına ortayı gönderdi. Arka direkte boş kalan Erik Botheim, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
DAVINSON SANCHEZ SAKATLANDI
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı. Sakatlanan Sanchez'in yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
GALATASARAY, JELERT'LE EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Galatasaray, Elias Jelert'in 43. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın soldan ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde iyi takip eden Elias Jelert, yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
...VE YUNUS AKGÜN SAHNEDE!
Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 56. dakikada 2-1 öne geçti. Sol çaprazda Dries Mertens ile verkaç yapan Yunus, sağ ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci topa dokunsa da müdahalesi yeterli olmadı ve temsilcimiz skoru 2-1'e getirdi.
BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT!
Sarı kırmızılılar, Michy Batshuayi ile 3. golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yunus'un sağ kanattan yaptığı ortaya Belçikalı golcü kale önünde iyi yükseldi. Onun kafa vuruşu ağlarla buluşsa da yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.
24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.
30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Ev sahibi ekip 24. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ile bu gole yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarı bu skorla bitti. Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 56. dakikasında Yunus Akgün'le 2-1 öne geçti. Malmö, 90+2. dakikada Pena ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.
Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden genç futbolcusu Elias Jelert, sarı kırmızılı takımda ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Temsilcimizde Yunus Akgün, Avrupa Ligi'ndeki 5. golünü kaydetti. Yunus Akgün'ün golünde asist yapan Dries Mertens ise 4. gol pasını verdi.
GALATASARAY HENÜZ YENİLMEDİ
Galatasaray, Malmö ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, lig ve Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, Avrupa çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Okan Buruk'un takımı bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Malmö ise 4 puana çıktı.
Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, 21 Ocak 2025'te Dinamo Kiev ile oynayacak. Malmö ise 23 Ocak'ta Twente ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Net Global Sivasspor maçının ilk 11'inde mecburi 3 değişiklik yaptı.
Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncuyu mecburen değiştirdi.
Buruk, Sivas temsilcisi karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan sakatlıkları, Roland Sallai'den ise UEFA verilen listede ismi yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jelert ve Batshuayi'yi görevlendirdi.
G.SARAY'IN YEDEK KULÜBESİ ZAYIF KALDI
Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde 9 oyuncu yer aldı.
Galatasaray, İsveç'e Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir, Mauro Icardi ve Roland Sallai'den yoksun geldi.
BATSHUAYI 11'DE ŞANS BULDU
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.
Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.
Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.
JELERT 75 GÜN SONRA 11'DE!
Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.
Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.
ABDÜLKERİM BİR MAÇ SONRA KADRODA
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bir maç sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, Sivasspor maçını kaçırdı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki milli stoper, Malmö mücadelesine ilk 11'de başladı.
JELERT SAĞ AÇIK OYNADI
Okan Buruk, orijinal mevkisi sağ bek olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'i sağ açıkta oynattı.
Karşılaşmada savunmanın sağında Davinson Sanchez'i görevlendiren Buruk, genç futbolcuyu ise onun önünde oynatmayı tercih etti.
MOLDE ETKİLİ GELDİ!
Galatasaray, maça istediği gibi başlayamadı. Ev sahibi ekip etkili ataklarla temsilcimizin kalesinde etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Christiansen, Rosengren'in pasıyla bir anda karşı karşıya kaldı. Onun boş pozisyonda vuruşu üstten auta gitti.
BATSHUAYI VURDU, KALECİ!
Galatasaray, Michy Batshuayi ile etkili geldi. Gabriel Sara maçın 23. dakikasında savunma arkasına etkili bir top gönderdi. Sol çaprazda topu kontrol eden Batshuayi, gelişine sert vurdu ama kaleci gole izin vermedi.
MALMÖ BOTHEIM'LE ÖNE GEÇTİ!
Malmö, 24. dakikada Erik Botheim'le 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Larsen, sağ kanattan ceza sahasına ortayı gönderdi. Arka direkte boş kalan Erik Botheim, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
DAVINSON SANCHEZ SAKATLANDI
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı. Sakatlanan Sanchez'in yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
GALATASARAY, JELERT'LE EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Galatasaray, Elias Jelert'in 43. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın soldan ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde iyi takip eden Elias Jelert, yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
...VE YUNUS AKGÜN SAHNEDE!
Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 56. dakikada 2-1 öne geçti. Sol çaprazda Dries Mertens ile verkaç yapan Yunus, sağ ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci topa dokunsa da müdahalesi yeterli olmadı ve temsilcimiz skoru 2-1'e getirdi.
BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT!
Sarı kırmızılılar, Michy Batshuayi ile 3. golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yunus'un sağ kanattan yaptığı ortaya Belçikalı golcü kale önünde iyi yükseldi. Onun kafa vuruşu ağlarla buluşsa da yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.
24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.
30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)