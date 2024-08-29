Gabriel Paulista: "Ben de çok şaşırıyorum"

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Lugano'yu 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gabriel Paulista: 'Ben de çok şaşırıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 23:21
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Lugano'yu 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "İlk maç için defansif olarak iyi değildik. 3 gol yemiştik. Ama iki ayaklı maçlarda deplasmanda berabere kalmak kötü değil. Bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın önemini biliyorduk. Buna göre davrandık. Çok iyi mücadele ettik. Bir sonraki maça kadar kısa bir zaman var ama bu akşam kutlama zamanı diyebiliriz." dedi.

Tecrübeli savunmacı, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşırıyoruz. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kuulandı.

Gabriel Paulista ayrıca, "Böyle devam edeceğiz, az hata, çok doğru işler. Ligde ve Avrupa'da iyi işler yapmak istiyoruz. Pazar günkü maça kadar dinleneceğiz ve iyi hazırlanağız. Milli araya kadar süreyi iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery