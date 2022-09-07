'G.Saray Traore'yi açıklayacak'

Levent Tüzemen, A Spor'da hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ı değerlendirdi.



Tüzemen; Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'nın yanı sıra Galatasaray'ın Adama Traore'nin transferini de açıklayacağını söyledi.



Levent Tüzemen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı;



"Galatasaray'ın transfer hızını yetişemiyor televizyonlar. Ama en büyük transferi gece açıklar Galatasaray. Adama Traore'yi açıklayacaklar. Erden Timur'un en önemli transferlerinden olacak. Şu anda masadalar ve transferi bitirme aşamasındalar. Benim öğrendiğim kadarıyla yüzde 99 bitti transfer"





Galatasaray, Adama Traore için 3.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ücreti önerdi. Wolves, rakamı düşük buldu ve Galatasaray'ın artırmasını istedi.



Sarı kırmızılılar, Adama Traore için 2.7 milyon euro maaş teklif etti. Wolves'tan yıllık 2.5 milyon euro brüt maaşı olan Traore, Galatasaray'dan ise 4 milyon euro net maaş talep etti.



Sarı kırmızılılar, son 48 saatte hem Wolves hem Traore'yle bu rakamı aşağı indirmek için görüşmelerini sürdürüyor.



İki tarafın da Galatasaray'ın önerdiği rakamlara doğru adım atması durumunda tekrar görüşmeler hızlandırılacak.



GEÇEN SEZONU BARÇA'DA GEÇİRDİ



Geçen sezonu Barcelona'da geçiren 26 yaşındaki İspanyol sol kanat, bu sezon 4 Premier Lig ve 1 Lig Kupası maçında oynadı ve 1 gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ