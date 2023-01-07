G.Saray'da derbi öncesi OLAY!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde flaş bir olay yaşandı.Galatasaraylılığı ile bilinen oyuncu İbrahim Büyükak, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe maçı öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanı yerinde takip etti.Büyükak, idman sırasında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Son idman" yazarak paylaştı.İbrahim Büyükak'ın paylaştığı fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sosyal medyada 'yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11'i nasıl ifşa edersin' diyerek oyuncuya tepki gösterdi.İbrahim Büyükak da kendisine gelen tepkiler sonrasında paylaşımını kaldırdı.