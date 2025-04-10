Futsal Milli Takımı, farklı kaybetti!

Futsal A Milli Takımı, Polonya'ya 6-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Futsal Milli Takımı, farklı kaybetti!
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10 Nisan 2025 22:36
Türkiye Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Polonya'ya 6-0 yenildi.

Türkiye Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Polonya'ya 6-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Mielec şehrinde oynanan karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Milliler, grubun son maçında 15 Nisan Salı günü Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Moldova'yı konuk edecek.

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