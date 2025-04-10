Futsal Milli Takımı, farklı kaybetti!

Türkiye Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Polonya'ya 6-0 yenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Polonya'ya 6-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Mielec şehrinde oynanan karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Milliler, grubun son maçında 15 Nisan Salı günü Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Moldova'yı konuk edecek.
Türkiye Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Polonya'ya 6-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Mielec şehrinde oynanan karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Milliler, grubun son maçında 15 Nisan Salı günü Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Moldova'yı konuk edecek.