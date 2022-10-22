Japonya Üçüncü Lig takımlarından Tegevajaro Miyazaki, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Masato Kudo'nun Cuma günü vefat ettiğini duyurdu.



"KULÜBÜMÜZE VE TARAFTARIMIZA DEĞER VERDİ"



Tegevajaro Başkanı Keita Nimura yaptığı açıklamada, "Japonya 1. Lig'deki başarılarından Japon Milli Takımı için seçilmeye kadar, Kudo inanılmaz derecede başarılı bir oyuncuydu. Ancak buna rağmen asla kibirli olmadı ve takım arkadaşlarına, kulübe ve taraftarlarımıza değer verdi. Kulübümüzün sloganı olan 'shinshi'yi (samimi) kişileştirdi. Bu tür bir oyuncunun aramızdan bu kadar çabuk ayrılması üzücü ve talihsiz bir durum" ifadesini kullandı.



"ONU ASLA UNUTMAYACAĞIM"



Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima yaptığı açıklamada, "Onu, Kashiwa'nın genç takımında Tatsuma Yoshida (Ventforet Kofu'nun şu anki menajeri) tarafından çalıştırıldığından beri fark etmiştim. Doğu Asya Kupası'ndaki ilk şampiyonluğumuza katkıda bulunan kahramanlığını asla unutmayacağım birisiydi. Onun vefat etmesi inanılmaz derecede acımasız ve ailesinin, takım arkadaşlarının ve destekçilerinin neler hissettiğini düşündüğümde kelimelerim tükeniyor" ifadesini kullandı.



ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



Japon Milli Takımı futbolcusu Masato Kudo, ayın başlarında beyinde sıvı birikmesi olan hidrosefali teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Tegevajaro kulübü salı günü, Kudo'nun durumunun 11 Ekim'deki ameliyatın ardından kötüleştiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Kudo'nun beyin ameliyatından kaynaklanan komplikasyonların ardından vefat ettiği açıklandı.



2011 ve 2013 yılları arasında Kashiwa Reysol ile Japonya'nın üç büyük kulüp şampiyonluğunu kazanan 32 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında hastaneye kaldırılmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ