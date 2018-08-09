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Fulham'dan son gün imza şov! 5 transfer

Fulham, ülkede transferin son gününde 5 oyuncuyu birden kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Fulham'dan son gün imza şov! 5 transfer
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09 Ağustos 2018 23:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, ülkede transferin son gününde 5 oyuncuyu birden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'nın İspanyol kalecisi Sergio Rico, Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Luciano Vietto, Manchester United'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Timothy Fosu-Mensah'ın bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Bristol City'nin İngiliz oyuncusu Joe Bryan ile Olympique Marsilya'da forma giyen Kamerunlu Andre-Frank Zambo Anguissa ise bonservisiyle kadroya dahil oldu. Bryan ile 4 yıllık, Anguissa ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

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