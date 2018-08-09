Fulham'dan son gün imza şov! 5 transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden, ülkede transferin son gününde 5 oyuncuyu birden kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'nın İspanyol kalecisi Sergio Rico, Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Luciano Vietto, Manchester United'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Timothy Fosu-Mensah'ın bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.Bristol City'nin İngiliz oyuncusu Joe Bryan ile Olympique Marsilya'da forma giyen Kamerunlu Andre-Frank Zambo Anguissa ise bonservisiyle kadroya dahil oldu. Bryan ile 4 yıllık, Anguissa ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldı.