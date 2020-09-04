Fulham'dan Galatasaray'a Seri vetosu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin başlamasına az bir süre kala orta sahaya transfer beklerken olumsuz gelişme yaşandı. Mario Lemina'yı yeniden kiralamak için yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, yıldız oyuncu Fulham'a imza atmıştı.



SERI'DEN KÖTÜ HABER



Uzun süredir merkez orta sahaya takviye yapmaya çalışan Galatasaray'a yeniden renklerine bağlamak istediği Jean Michael Seri'den kötü haber geldi. İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Fulham, geçtiğimiz günlerde Mario Lemina'yı kadrosuna katmasına rağmen Seri'yi sarı-kırmızılı kulübe vermeme kararı aldı.



KİRALAMAYA RET



İngiliz ekibi, Mario Lemina transferinden sonra orta alanda oluşan geniş rotasyona karşın Seri'yi Galatasaray'a kiralamayı kabul etmedi. İngiliz idarecilerin, "Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp, ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir" diyerek, sarı-kırmızılı kulübe kapıyı kapattığı belirlendi.



GENÇLER LİSTEDE



Galatasaray'da bu gelişme üzerine Seri transferi tamamen kapandı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere pazarından genç isimler için ise çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'de bu sene transferin Türkiye ile aynı tarihte kapanması ve bu tarihten sonra da 16 Ekim'e kadar ülke içinde transferlerin yapılabilecek olması Galatasaray'ın planlarını olumsuz yönde etkileyebilir.



