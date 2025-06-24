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Fulham, Taremi ile ilgileniyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Inter'de forma giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgileniyor.

calendar 24 Haziran 2025 23:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fulham, Taremi ile ilgileniyor!
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Inter forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mehdi Taremi'ye İngiltere'den bir talip çıktı.

Di Marzio'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, İranlı golcü ile ilgileniyor.

Inter'de bu sezon 43 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Taremi'nin Inter ile kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.


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