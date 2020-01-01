Frye: "Lakers'ın, Lillard ve McCollum'a karşı bir cevabı yok!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Los Angeles Lakers'ın potansiyel bir ilk tur playoff serisinde, Portland Trail Blazers yıldızları Damian Lillard ve CJ McCollum'a cevap vermeyeceğini söyledi.



Lakers, bu yıl şampiyonluğu kazanmak için en büyük favorilerden biri olarak görülüyor. Dominasyonlarını bubble ortamında sürdürmeye hazır olsalar da, bazıları gelecek ay playofflara kalmaları durumunda, Blazers ile çok zor bir eşleşmeye sahip olabileceklerine inanıyor. NBA'den birçok kişi, Blazers'ın bubble'da birden fazla takımı şaşırtabileceğinden emin durumda.



Frye, Portland için düşüncelerini dile getirdi ve neden Lakers'ı yenmek için büyük bir şansları olduğunu, şu şekilde açıkladı:



"Rondo'nun olmaması, Lakers için çok büyük bir durum. Çünkü herkesin söylediği ve benim de şahit olduğum kadarıyla, 'Playoff Rondo', kesinlikle farklı bir canavar. İster kabul edin, ister etmeyin. Size şunu söyleyeyim. Playoff Rondo, Damian Lillard veya CJ (CJ McCollum) için zorlu olurdu. Hangisini savunursa. Ama şimdi oynamadığı için, bu fiziksel ve çok savaş görmüş olan Portland ekibi, Los Angeles Lakers için ilk turda zorlu bir eşleşme olacaktır. Bir tarafta, sahadaki en iyi oyuncu LeBron (James) ve daha sonra AD (Anthony Davis) var. Ama diğer tarafta, Lakers'ın CJ ve Dame için hiçbir cevabı yok. Bu yüzden onlara şans veriyorum."



Lillard maç başına 28.9 sayı, 7.8 asist ve 4.3 ribaund ile oynarken, guard ortağı McCollum, maç başına 22.5 sayı ve 4.3 asist ile oynuyor.



