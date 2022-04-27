Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde!

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup çeyrek final maçında Cedevita Olimpija'yı 85-83'lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde!
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27 Nisan 2022 22:47
Frutti Extra Bursaspor, Basketbol ULEB Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 85-83 yenerek yarı finale yükseldi.

Bursa temsilcisi yarı finalde Andorra ekibi MoraBanc Andorra ile eşleşti. Maçlar 3-4 Mayıs'ta oynanacak.

Salon: Arena Stozice

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Saulius Racys (İsveç), Gentian Cici (Arnavutluk)

Cedevita Olimpija: Ferrell 20, Muric 12, Blazic 10, Omic 9, Dragic 4, Pullen 15, Auguste 13

Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 14, Andrews 12, Hayes 8, Dudzinski 10, Holland 16, Metin Türen 5

1. Periyot: 21-23

Devre: 36-50

3. Periyot: 64-67

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