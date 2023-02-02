Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da kayıp!

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda 13. haftanın A Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine 92-86 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2023 00:22
Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda 13. haftanın A Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine 92-86 yenildi.

Neu-Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodunu 26-18 önde geçtiği mücadelede devre arasına 50-44 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını kapatan Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreğini 66-66 beraberlikle tamamladığı karşılaşmayı 92-86 kazandı.

Ratiopharm Ulm'da 33 sayıyla oynayan Bruno Caboclo maçın; Frutti Extra Bursaspor'da 22 sayı kaydeden Derek Needham ise takımının en skoreri oldu.

Ratiopharm Ulm, grupta 8. galibiyetine ulaştı. Frutti Extra Bursaspor ise 7. mağlubiyetini aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ