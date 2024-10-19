Freiburg ilk yarıda bulduğu gollerle galip

Almanya Bundesliga 7. Hafta karşılaşmasında Freiburg, evinde Augsburg ile karşılaştı. Europa Park Stadyumu'ndaki maçta Freiburg, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 34'te Vincenzo Grifo, 37'de Philipp Lienhart, 45+1'de ise Christian Günter attı. Augsburg'un tek golünü 65'te Phillip Tietz kaydetti.
Freiburg bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Augsburg, 7 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Freiburg, Leipzig deplasmanına konuk olacak. Augsburg, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 34'te Vincenzo Grifo, 37'de Philipp Lienhart, 45+1'de ise Christian Günter attı. Augsburg'un tek golünü 65'te Phillip Tietz kaydetti.
Freiburg bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Augsburg, 7 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Freiburg, Leipzig deplasmanına konuk olacak. Augsburg, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak.