Freiburg ilk yarıda bulduğu gollerle galip

Almanya Bundesliga'nın 7.haftasında Freiburg, konuk ettiği Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Freiburg ilk yarıda bulduğu gollerle galip
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19 Ekim 2024 18:26
Almanya Bundesliga 7. Hafta karşılaşmasında Freiburg, evinde Augsburg ile karşılaştı. Europa Park Stadyumu'ndaki maçta Freiburg, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 34'te Vincenzo Grifo, 37'de Philipp Lienhart, 45+1'de ise Christian Günter attı. Augsburg'un tek golünü 65'te Phillip Tietz kaydetti. 

Freiburg bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Augsburg, 7 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Freiburg, Leipzig deplasmanına konuk olacak. Augsburg, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

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