Freiburg deplasmanda 1 golle galip geldi

Almanya Bundesliga'da Werder Bremen, evinde Freiburg'a 0-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Freiburg deplasmanda 1 golle galip geldi
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05 Ekim 2024 18:25
Almanya Bundesliga'nın 6. Haftasında Werder Bremen, evinde Freiburg'u konuk etti. Weserstadion Stadyumu'ndaki maçta Werder Bremen, sahadan 0-1 mağlup ayrıldı. 

Freiburg'a galibiyeti getiren tek golü 75'te Ritsu Doan attı.

Freiburg, bu sonucun ardından 12 puana ulaştı. Werder Bremen 8 puanda kaldı. 

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg,evinde Augsburg'u konuk edecek.

 

 

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