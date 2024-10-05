Freiburg deplasmanda 1 golle galip geldi

Almanya Bundesliga'nın 6. Haftasında Werder Bremen, evinde Freiburg'u konuk etti. Weserstadion Stadyumu'ndaki maçta Werder Bremen, sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.
Freiburg'a galibiyeti getiren tek golü 75'te Ritsu Doan attı.
Freiburg, bu sonucun ardından 12 puana ulaştı. Werder Bremen 8 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg,evinde Augsburg'u konuk edecek.
Freiburg'a galibiyeti getiren tek golü 75'te Ritsu Doan attı.
Freiburg, bu sonucun ardından 12 puana ulaştı. Werder Bremen 8 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg,evinde Augsburg'u konuk edecek.