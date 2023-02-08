Fred VanVleet'e beş takım talip!

Beş NBA takımının, Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'i kadrolarına katmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Fred VanVleet'e beş takım talip!
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08 Şubat 2023 15:06
Beş NBA takımının, Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'i kadrolarına katmakla ilgilendiği bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer'e göre bu yaz serbest bir oyuncu olacak olan VanVleet, birçok takımdan ilgi görüyor.

LA Clippers ve Phoenix Suns'ın VanVleet ile ilgilendiği belirtilirken, Los Angeles Lakers, Orlando Magic ve Minnesota Timberwolves'ın da ilgi gösterdiği açıklandı.

VanVleet'in 2023-24 sezonu için Raptors'la olan 22 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevireceği ve yıllık ortalama 30 milyon doların üzerinde bir sözleşme isteyeceği iddia edildi.

Clippers'ın oyun kurucu rotasyonunu geliştirme adına özellikle motive göründüğü de söylenenler arasındaydı.

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