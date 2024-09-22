Fred ligde ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Süper Lig'de çıktığı 29. maçta ilk kez yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fred ligde ilk kez kaybetti
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22 Eylül 2024 01:02
Fenerbahçe, Fred ile sahaya çıktığı bir lig maçında ilk kez yenildi.

Geçen sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı orta saha ile Galatasaray derbisine kadar 28 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Fred, Fenerbahçe formasıyla ilk lig mağlubiyetini Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almış oldu.

Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı toplam 29 maçta ise 6 gol atıp 5 asist yaptı.

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