Fred ligde ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Fred ile sahaya çıktığı bir lig maçında ilk kez yenildi.
Geçen sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı orta saha ile Galatasaray derbisine kadar 28 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.
Fred, Fenerbahçe formasıyla ilk lig mağlubiyetini Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almış oldu.
Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı toplam 29 maçta ise 6 gol atıp 5 asist yaptı.
Geçen sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı orta saha ile Galatasaray derbisine kadar 28 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.
Fred, Fenerbahçe formasıyla ilk lig mağlubiyetini Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almış oldu.
Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı toplam 29 maçta ise 6 gol atıp 5 asist yaptı.