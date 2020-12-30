Fransa'da yılın 11'i! Zeki 11'de! Burak ve Yusuf...

Fransız gazetesi L'Equipe, 2020 yılının en iyi 11'ini oluşturdu. İşte Fransa'nın en iyi 11'i...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fransa'da yılın 11'i! Zeki 11'de! Burak ve Yusuf...
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30 Aralık 2020 12:59
Fransa Ligi'nde Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 'Yılın En İyi 11'i'ne seçildi.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, 'Fransa Ligue 1'de Yılın 11'i'ni açıkladı. Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik de kadroda yer aldı.

BURAK 5., YUSUF 6.

Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı ise 6. sırada kendine yer buldu.







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