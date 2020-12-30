Fransa Ligi'nde Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 'Yılın En İyi 11'i'ne seçildi.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, 'Fransa Ligue 1'de Yılın 11'i'ni açıkladı. Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik de kadroda yer aldı.
BURAK 5., YUSUF 6.
Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı ise 6. sırada kendine yer buldu.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, 'Fransa Ligue 1'de Yılın 11'i'ni açıkladı. Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik de kadroda yer aldı.
BURAK 5., YUSUF 6.
Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı ise 6. sırada kendine yer buldu.