Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Union Berlin deplasmanına konuk oldu.



Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek sürprize imza atan Frankfurt, Union Berlin'e ise 2-0'lık skorla kaybetti.



Karşılaşmada başkent temsilsicine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Taiwo Awoniyi ve 20. dakikada Grischa Prömel kaydetti.



Bu sonucun ardından Frankfurt, 39 puanda kaldı. Union Berlin ise 47 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Hoffenheim ile kendi sahasında karşılaşacak. Union Berlin, RB Leipzig deplasmanına gidecek.





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