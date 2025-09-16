16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

16 Eylül 2025 11:33 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 11:53
Haber: Sporx.com
Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.

Almanya'da oynanacak kritik mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

GALATASARAY'IN 1 MAÇINI YÖNETTİ

İtalyan hakem, daha önce 15 Ağustos 2023 tarihinde oynanan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasını yönetti.

Söz konusu karşılaşmada Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Galatasaray ise karşılaşmayı Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan İtalyan hakem, 5 Haziran 2016 tarihinde Türkiye'nin Slovenya ile oynadığı ve 1-0 kazandığı hazırlık karşılaşmasında düdük çalmıştı.
  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
