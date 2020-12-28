Frank Lampard: "Oyuncular karakter göstermediler"

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard, Arsenal karşısında aldıkları 3-1'lik sürpriz yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Frank Lampard: 'Oyuncular karakter göstermediler'
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28 Aralık 2020 17:17
Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'e 3-1 kaybetti. Frank Lampard bu yenilgi sonrasında, takımının performansını değerlendirdi.

Arsenal, ligde tam 7 maç sonra ilk galibiyetini Chelsea karşısında aldı. Bu sonuç sonrası Maviler'in teknik direktörü ve oyuncuları eleştiri konusu oldu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA DEĞİLİZ"

Genç teknik adam açıklamasında; "Bu sezon ilk yarı itibariyle en kötü maçımızı oynadık. Oyuncularım karakter gösteremediler ve bunu biliyorlar. Böyle oynarsınız futbol sizi cezalandırır. Bazıları bizi şampiyonluk yarışında gördüler ancak bunu hiç katılmadım. Biz şampiyonluk yarışında değiliz." dedi.

Lampard'ın Chelsea'si 15 maçta 25 puanla Premier Lig'in 8. sırasında yer alıyor. 



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