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Fournier, Bertans'ın oynamama kararına tepki gösterdi!

Orlando Magic oyuncusu Evan Fournier, Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın sezonun kalanında oynamama kararına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic oyuncusu Evan Fournier, Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın sezonun kalanında oynamama kararına tepki gösterdi.

Fournier, Twitter üzerinden Fournier'a yönelik iki tweet attı:

"İşte bu, bugünlerde NBA'le ilgili yanlış olan şey."

"Cidden ama. Eğer mükemmel şekilde sağlıklıyken oturup takım arkadaşlarınızın oynamasını izlemenin iyi olduğunu düşünüyorsanız, bu durum sizin nasıl biri olduğunuzu gösteriyor."

Bertans, 2020 sezonu resmi olarak başladığında sınırsız bir serbest oyuncu haline gelecek ve NBA'deki esnek dört numara pozisyonundaki en iyi şutörlerden biri olduğu için, büyük bir kontrat alması bekleniyor.

Bazı oyuncuların Orlando'daki "bubble" maçlarında sakatlanma veya KOVID-19 virüsü kapma konusunda endişeli oldukları belirtilmişti. Oyuncuların Mart ayından beri oynamadıkları için, Orlando'da sakatlanmaya yatkın oldukları düşünülüyor.

Ancak Fournier, Letonyalı oyuncunun bencil olduğuna ve Wizards'taki takım arkadaşlarına kötülük yaptığına inanıyor.


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