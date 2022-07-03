Formula 1'de yürekleri ağza getiren kaza!

Formula 1 takviminin en ikonik pistlerinden biri olan Silverstone'da düzenlenen Britanya Grand-Prix'sinin ilk turu çok korkutucu bir kazaya tanıklık etti.Yarışın startında Mercedes pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, yavaş kalktılar. Zhou dışarı, Russell ise içeri doğru gelirken arkadan gelen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, iki aracın ortasına girmeye çalıştı. Bu sırada George Russell, aracını ortaya doğru kırdığı anda Gasly ile temas etti. Russell'ın aracının arkası, Gasly'nin aracının ön tarafına çarptı ve spin attı. Spin atarken Guanyu Zhou'nun aracının arkasına temas etti.Zhou'nun aracı bu temasın ardından ters döndü ve metrelerce bu şekilde sürüklendi. Pistin kenarındaki lastik bariyerlere çarpan Zhou'nun aracı, tribünleri koruyan demir bariyerlere çarparak iki bariyerin arasına düştü.Çinli pilotun durumu uzun süre merak konusu olurken, dakikalar sonra FIA pilotun durumunun iyi olduğunu, bilincinin açık olduğunu ve medikal merkeze götürüldüğünü duyurdu.