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Formula 1'de sprint yarışı Max Verstappen'in!

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışında birinci oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 14:37 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sprint yarışı Max Verstappen'in!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı.

Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri, Verstappen'in 0.753 saniye gerisinde ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı pilot Lando Norris ise liderin 1.414 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turları Cumartesi 17.00'de başlayacak yarış ise, Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

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