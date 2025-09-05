05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si Monza'da koşulacak. Pilotlar klasmanında lider Oscar Piastri, McLaren'in zirvedeki yerini koruması için mücadele edecek.

calendar 05 Eylül 2025 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.
 
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
 
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.
 
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
 
PİLOTLAR
 
1. Oscar Piastri (Avustralya): 309
 
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
 
3. Max Verstappen (Hollanda): 205
 
4. George Russell (Büyük Britanya): 184
 
5. Charles Leclerc (Monako): 151
 
TAKIMLAR
 
1. McLaren: 584
 
2. Ferrari: 260
 
3. Mercedes: 248
 
4. Red Bull Racing: 214
 
5. Williams: 80
  • KL
