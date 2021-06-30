Fonseca'nın menajerlik şirketi: "Fenerbahçe ile görüşmedik"

Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe ile görüşmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fonseca'nın menajerlik şirketi: 'Fenerbahçe ile görüşmedik'
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30 Haziran 2021 16:12
Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı haberi Türkiye'de ses getirdikten sonra Portekizli teknik adamın menajerlik şirketinden açıklama geldi.

Fonseca'nın menajerlik işlerini yürüten Empower Sports sosyal medya hesabından, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır." açıklamasını yaptı.

Empower Sports'un açıklamayı yaptığı sosyal medya hesabı, Paulo Fonseca'nın onaylı twitter hesabı tarafından da takip ediliyor.

 


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