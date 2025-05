Fomget'in şampiyonluk maçında rakibi Galatasaray

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son haftaya girilirken, +5 averajla Fenerbahçe'nin önünde lider durumda olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında Galatasaray'ı konuk edecek.



Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyon hafta sonunda belli olacak. Ligdeki son mağlubiyetinin sezonun ilk yarısında Trabzonspor karşısında yaşayan başkent ekibi ABB FOMGET, 14 maçlık galibiyet serisiyle puanını 67'ye yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile ikili averajı eşit olan, başkent ekibi aldığı farklı galibiyetler sonrasında genel averajla sarı-lacivertli ekibin 5 gol önüne geçmeyi başardı. Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek FOMGET, bu maçı kazanarak 1 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmak istiyor. Başkent ekibinde teknik direktör Cumali Enginar ve takım kaptanı Selda Akgöz, şampiyonluk maçı öncesinde öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Son maçta sahalarında konuk edecekleri Galatasaray'ın ligin güçlü takımlarından biri olduğuna dikkat çeken teknik direktör Cumali Enginar, "Artık bu saatten sonra kazanmak zorundasınız. Karşı takım da kazanmak zorunda. Böyle bir averaj durumu oluştu. Hazırlanma anlamında, rutin olarak her zaman yaptığımız gibi hazırlanıyoruz. Artık bu saatten sonra motivasyon önemli bizim için. Hazırlıktan önce oyuncuların istemesi önemli. Son maçımızı Galatasaray'la oynayacağız. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi zaten. Şampiyonlar Ligi'nde bizleri temsil ettikleri için muhtemelen bazı sıkıntılar yaşadılar. Sonradan toparlandılar ve yine ligden kopsalar da hak ettikleri kimliklerine büründüler. Galatasaray bu ligin en güçlü ekiplerinden. Biz de bu en güçlü ekiplerden bir tanesiyle oynayacağız. Son maç hedefleri olmasa da karşımızdaki rakip her zamanki Galatasaray. Bizim için çok zor bir maç olacak. Biz inşallah galip gelerek sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız. FOMGET'te aile olarak çok mutluyuz. Her zaman önceliğimiz FOMGET olmuştur. Çünkü bu kulüp bize bir değer ve bir marka kattı" ifadelerini kullandı.



SELDA AKGÖZ: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARAK KUPAYI ANKARA'MIZA GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ



Takım kaptanı Selda Akgöz, oynayacakları son 90 dakikayı takım halinde heyecanla beklediklerini ifade etti. Kupayı Ankara'ya getirmek için heyecan dolu bir bekleyiş olduğunu söyleyen Akgöz, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak kupayı Ankara'mıza getirmeyi düşünüyoruz. İlk maçımızı zaten 5-1 kazanmıştık. Bugün bunun bir önemi yok. Her zamanki gibi aynı konsantre ile aynı ciddiyetle maçımıza çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, en iyi performansı vereceğiz. Taraftarlarımız şampiyonluk maçımızda bizi yalnız bırakmasın. Herkesi pazar günü stadımıza bekliyoruz" diye konuştu.